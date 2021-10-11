Уральца ждет суд за нападение с палкой на врача "скорой помощи"

Житель Каменска-Уральского готовится предстать перед судом за нападение на врача "скорой помощи".

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, ночью 9 июля врач скорой медицинской помощи в составе выездной бригады прибыл по вызову в одну из квартир в Каменске-Уральском, где находился пациент с раной шеи. Также внутри находился фигурант дела, который был в пьяном состоянии и размахивал ножом. Учитывая его агрессивное поведение, врач с пациентом и фельдшером вышли на улицу к автомобилю "скорой".

Обвиняемый также вышел на улицу и, видя, что врач оказывает медицинскую помощь, взял в руки деревянную палку и нанес ей доктору удар по голове. В итоге тот получил сотрясение мозга и раны головы.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.