11 Октября 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
бита, палка, избил (2016) | Фото:goodfon.ru

Уральца ждет суд за нападение с палкой на врача "скорой помощи"

Житель Каменска-Уральского готовится предстать перед судом за нападение на врача "скорой помощи".

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, ночью 9 июля врач скорой медицинской помощи в составе выездной бригады прибыл по вызову в одну из квартир в Каменске-Уральском, где находился пациент с раной шеи. Также внутри находился фигурант дела, который был в пьяном состоянии и размахивал ножом. Учитывая его агрессивное поведение, врач с пациентом и фельдшером вышли на улицу к автомобилю "скорой".

Обвиняемый также вышел на улицу и, видя, что врач оказывает медицинскую помощь, взял в руки деревянную палку и нанес ей доктору удар по голове. В итоге тот получил сотрясение мозга и раны головы.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.

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Уральца ждет суд за нападение с палкой на врача "скорой помощи"

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Теги: врач, нападение, суд, дело, прокуратура



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