11 Октября 2021
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Общество Москва
тест на коронавирус, COVID TESTING (2020) | Фото: Накануне.RU

Стало известно, как москвичам будут бесплатно делать экспресс-тесты на ковид

В столичном оперштабе по борьбе с коронавирусом пояснили, как будет проходить экспресс-тестирование на COVID-19, которое недавно анонсировал Сергей Собянин.

Напомним, градоначальник объявил, что такое тестирование будет для москвичей бесплатным.

"Экспресс-тесты на антиген к коронавирусу – это скрининговый метод. Они за 15 минут дают ответ на вопрос, вероятно ли заражение ковидом или нет. Экспресс-тесты показали эффективность в 85%, а число ложноположительных составило всего 2%. Социально ответственным горожанам дается инструмент самопроверки на COVID-19 — перед поездкой к пожилым родственникам лучше проверить себя и убедиться, что для окружающих нет риска. Город предоставляет возможность сделать это быстро, бесплатно и в комфортных условиях", - объяснили в оперштабе появление бесплатной услуги.

Для прохождения тестирования гражданам нужно будет предъявить только паспорт.

"В случае получения положительного результата горожан попросят зайти в отдельный кабинет, где медработник сразу бесплатно возьмет ПЦР-тест. Там же можно взять маски и перчатки. Таких граждан попросят сразу же отправиться домой, по возможности минимизировав контакты, например, на такси, и оставаться там до получения результата ПЦР, который придет в течение суток. Для этого нужно будет подписать согласие на нахождение дома. Результаты ПЦР-теста придут по СМС, а также отобразятся в электронной медкарте. Если его результат окажется положительным, случай заболевания будет считаться подтвержденным. К пациенту домой придет врач из поликлиники, назначит лечение и выдаст необходимые препараты", - заявили в оперштабе.

Тестирования будут организованы в торговых центрах и МФЦ. При этом другие посетители этих точек не будут считаться контактными, если у кого-то из тестируемых обнаружат коронавирус: "Экспресс-тест показывает то, что человек потенциально может являться носителем вируса. Факт заболевания подтверждается врачом после получения результата ПЦР. Поэтому все те, кто находился в одном пространстве с человеком, чей тест показал положительный результат, не могут считаться контактными лицами".

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Стало известно, как москвичам будут бесплатно делать экспресс-тесты на ковид

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Теги: экспресс-тест, коронавирус, москвичи



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