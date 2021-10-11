На юго-востоке Петербурга из реки выловили сумку с детскими костями

В поселке Тельмана на границе Санкт-Петербурга и Ленобласти из реки Ижоры выловили сумку с останками ребенка. К сумке была привязана гиря. Останки "скелетированы" – это кости и череп, Эксперты предполагают, что смерть ребенка наступила более года назад.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего).

"Устанавливается личность погибшего ребенка, а также круг лиц, причастных к совершенному преступлению. Назначены необходимые судебные экспертизы", - сообщили в областном управлении СКР.

Telegram-канал Shot сообщает подробности: сумку из реки выловил безработный местный житель. Он заметил около моста через реку какой-то предмет, достал его, оказалось, что в сумке кости, связанные проволокой, и череп, обмотанный пакетам. Предположительно, погибшему ребенку было 9-12 лет в момент смерти.