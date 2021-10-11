11 Октября 2021
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Общество Краснодарский край
медицина, здравоохранение, поликлиника (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В 2021 году на Кубани капитально отремонтируют 19 поликлиник

Капитальный ремонт 19 поликлиник завершат на Кубани до конца 2021 года, передает корреспондент Накануне.RU. Обновление медицинских учреждений пройдет в 15 муниципалитетах региона в рамках краевой госпрограммы «Модернизация первичного звена здравоохранения». В учреждениях меняют коммуникации, кровлю, окна и двери, проводят отделочные работы.

Об этом накануне рассказал журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"В 2021 году мы направили 416 млн рублей из краевого бюджета на капитальный ремонт 19 поликлиник. Это необходимая программа, учитывая, что многие из них основательно не ремонтировались десятки лет, и конечно, требовали вложений. Работы уже ведутся везде и должны завершиться до конца года", – сказал Вениамин Кондратьев.

Общее финансирование госпрограммы каря «Модернизация первичного звена здравоохранения» на 2021 год составляет 3,7 млрд рублей. Помимо капремонтов поликлиник, средства выделили на строительство фельдшерско-акушерских пунктов, приобретение автотранспорта для медучреждений первичного звена и медицинского оборудования. Также в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в медучреждения региона поступает оборудование для борьбы с онкологией. Всего в 2021 году на переоснащение онкодиспансеров Кубани направят свыше 747 млн рублей.

медицина, здравоохранение, поликлиника(2021)|Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края, капитальный ремонт идет в 19 поликлиниках на территории Белореченского, Брюховецкого, Выселковского, Гулькевичского, Кавказского, Каневского, Крымского, Кущевского, Новопокровского, Северского, Усть-Лабинского, Апшеронского районов. В Кореновском и Отрадненском районах ремонтируется сразу два объекта, в Тимашевском – три.

Губернатор также отметил, что в Краснодарском крае не только обновляют действующие учреждения, но и впервые за последние годы из-за прироста численности жителей запускают программу строительства поликлиник. В регионе уже приступили к проектированию 19 новых объектов в разных муниципалитетах.

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В 2021 году на Кубани капитально отремонтируют 19 поликлиник

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Теги: вениамин кондратьев, капитальный ремонт поликлиник, модернизация первичного звена здравоохранения



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