Названа средняя продолжительность коронавируса у россиян

В среднем россияне болеют коронавирусом 11 дней. Это данные замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктора медицинских наук Татьяны Руженцовой.

"По данным исследований, средняя продолжительность COVID-19 составляет 11 дней. Но у пациентов этот период может составлять от всего одного-двух дней до 21–28 и более", - цитирует эксперта РИА Новости.

Ружнецова отметила, что после 14-го дня симптомы обычно связаны уже с осложнениями, возникшими в организме из-за COVID-19. Их проявления человек может чувствовать от трех месяцев до полугода и дольше.