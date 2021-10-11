11 Октября 2021
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Происшествия Свердловская область
прокуратура, погоны, гособвинение, надзор (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге на мать погибшей девочки-зацепера составили протокол

В Екатеринбурге продолжается проверка по факту гибели девочки-зацепера.

Напомним, 4 октября она каталась на конструкции для сцепления между вагонами трамвая и упала на пути. Школьница получила смертельные травмы.

Как сообщили Накануне.RU в Генеральной прокуратуре РФ, в отношении ее матери составлен протокол об административном нарушении по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по контролю за поведением дочери. Кроме этого, прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Напомним, после гибели девочки в Екатеринбурге ГИБДД провела рейды по разъяснению опасности катания на прицепных устройствах трамваев.

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В Екатеринбурге на мать погибшей девочки-зацепера составили протокол

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Теги: девочка, зацепер, протокол, Екатеринбург



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