В Екатеринбурге на мать погибшей девочки-зацепера составили протокол

В Екатеринбурге продолжается проверка по факту гибели девочки-зацепера.

Напомним, 4 октября она каталась на конструкции для сцепления между вагонами трамвая и упала на пути. Школьница получила смертельные травмы.

Как сообщили Накануне.RU в Генеральной прокуратуре РФ, в отношении ее матери составлен протокол об административном нарушении по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по контролю за поведением дочери. Кроме этого, прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Напомним, после гибели девочки в Екатеринбурге ГИБДД провела рейды по разъяснению опасности катания на прицепных устройствах трамваев.