В Екатеринбурге в двух ДТП погибли двое

В Екатеринбурге произошли два смертельных ДТП.

Как сообщили Накануне.RU в городском отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России, первая авария произошла 10 октября около 13 часов на 15 км Сибирского тракта. Женщина-водитель "Тойота Ист", двигаясь в направлении города Тюмень наехала на отбойник разделительной полосы, после чего автомашину откинуло на опору путепровода.

В результате аварии погибла 31-летняя владелица машины, ее двухлетняя дочь была госпитализирована с различными травмами.

Вторая авария произошла спустя час, на улице Димитрова, 32. Водитель питбайка "Rayo", 10-летний мальчик, пересекая дорогу не уступил проезд автомашине "Пежо 4007".

В результате аварии 8-летний ребенок-пассажир питбайка получил смертельные травмы. Водитель питбайка - 10 летний мальчик госпитализирован с переломом основания черепа.

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