В Кремле заявили, что не будут обсуждать вопрос Крыма с Украиной

Вопроса о принадлежности российского полуострова Крым для Кремля не существует.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, обсуждаться этот вопрос с Киевом это не будет. Так он ответил на слова внештатного советника главы офиса украинского президента Алексея Арестовича. По его словам, полуостров "может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации".

"Для Кремля такого вопроса не существует", — сказал Песков, сообщает РИА "Новости".

Ранее Песков заявил, что российский президент Владимир Путин готов встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским и совместно идти по пути нормализации двусторонних отношений.

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