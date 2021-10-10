В Курганской области во время пожара сгорела целая семья

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин руководителю курганского СКР предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела о пожаре в частном жилом доме в Кургане, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следкома.

Дальнейший ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Дело было возбуждено по статье причинение смерти по неосторожности двум и более лицам, после того, как в ночь на 10 октября в доме по ул. Урожайная произошел пожар.

"В ходе осмотра места происшествия обнаружены тела шести человек, среди которых были и дети, 2013 и 2008 годов рождения. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении ведомства.