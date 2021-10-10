Команда Югры усилила позиции в Тюменской областной думе

Депутаты седьмого созыва Тюменской областной думы приступили к работе. На первом заседании обновленного парламента депутаты избрали председателя, его заместителей, сформировали состав думских комитетов.

Напомним, участие в формировании парламента принимают также жители автономных округов. Представителей Югры в областном парламенте нового созыва будет столько же, как и в прошлом - 15 человек. На выборах все депутаты от Югры показали высокий уровень поддержки избирателями в регионе. Так, например Владимир Нефедьев в Няганском округе № 6 набрал - 52, 92%, Игорь Винников – 40, 55% в Ханты-Мансийском округе № 7, Галина Резяпова – 36, 46% в Сургутском округе № 9, Олег Ваховский - 35, 94% в Сургутском округе № 10, Инна Лосева – 42, 33% в Когалымском округе № 12, Анатолий Чепайкин – 35, 19% в Нижневартовском округе № 13.

Новичками в думе седьмого созыва стали депутаты Анатолий Чепайкин, Олег Ваховский, Владимир Фомин, Александр Зеленский. Несмотря на то, что в представительный орган Тюменской области эти депутаты вошли впервые, за плечами у них богатый управленческий опыт. Так, депутат Олег Ваховский занимает пост гендиректора "Газпром трансгаз Сургут". Свою карьеру он начинал с должности мастера по добыче на буровой и прекрасно знает изнутри все особенности отрасли и потребности Югры, как нефтяного региона. Владимир Фомин с 2013 года возглавлял Березовский район, исполнял полномочия председателя думы Березовского района. Анатолий Чепайкин в 1996—2005 гг. возглавлял Мегион. Позднее – создал и возглавил региональную службу по тарифам, был депутатом думы Мегиона. Кроме того, в областной думе седьмого созыва Чепайкин занял один из ключевых постов – он возглавил думскую комиссию по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам. Парламентарии прекрасно ориентируются в повестке родного региона и смогут эффективно продвигать интересы Югры в областной думе.

Председателем областной думы во время заседания ожидаемо стал Сергей Корепанов, занимающий этот пост с 1998 года. Позиции Югры при распределении руководящих постов усилились - Галина Резяпова и Владимир Нефедьев были избраны заместителями председателя. Кроме того, Инна Лосева возглавила комитет по экономической политике и природопользованию.

Основная задача представителей Югры в парламенте области — отстаивание интересов родного округа, в том числе с помощью программы "Сотрудничество", благодаря которой в автономном округе строятся крупные социально-значимые объекты, отметила депутат Галина Резяпова.

"Оба комитета для югорчан важны. Члены комитета по бюджету, налогам и финансам рассматривают вопросы распределения средств по программе "Сотрудничество", которая формируется в том числе из средств, поступающих из Югры. Я считаю важным для себя поддерживать эффективность деятельности этой программы на территории Югры", - сообщила парламентарий.

Она добавила, что компания "Сургутнефтегаз" активно ведет разработку месторождения в Уватском районе Тюменской области, и потому вопросы, связанные с экологией и природопользованием также актуальны для нее, как для депутата, избранного в том числе, и избирателями "Сургутнефтегаза".

Как сообщил Накануне.RU политолог Александр Безделов, существует негласное, устное соглашение, по которому руководящие должности распределяются, в том числе и между представителями субъектов РФ, входящих в Тюменскую область.

"Безусловно, для каждого из субъектов - это чрезвычайно важный момент, поскольку он сохраняет хрупкое равновесие в этом законодательном органе, без которого ему очень сложно работать, сложно сохранить равновесие во взаимоотношениях всех субъектов Тюменской области. Областная дума - лакмусовая бумажка взаимоотношений внутри области между округами и югом Тюменской области, которая демонстрирует реальное положение дел. Благодаря этим назначениям округ получает возможность влиять на качество, количество законопроектов, которые будут вноситься, защищать свои интересы всеми возможными способами. Когда у тебя есть представители в руководящих органах - это гораздо более эффективно получается. Свидетельство того, что округ имеет возможность эффективно защищать свои позиции", - прокомментировал эксперт.

Депутат Тюменской областной думы Игорь Винников, который в новом составе думы представит ветеранское движение, отметил, что чувствует поддержку всей Команды Югры.

"От себя могу сказать, что приложу все усилия, чтобы работать исключительно на результат. А результатом является улучшение качества жизни жителей региона, который я представляю", — заявил он, добавив, что в областном парламенте команда Югры будет всегда на постоянной связи с главой автономного округа Натальей Комаровой и властями региона.