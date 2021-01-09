"Месяц не дожила до 120-летия школы". В Перми скончалась директор гимназии №17

В Перми скончалась директор гимназии №17 Элеонора Падей. Как сообщили в образовательном учреждении, в прошедшие новогодние праздники Элеонора Николаевна была госпитализирована в больницу. Выявленная болезнь оказалась скоротечной. Утром 9 января 2021 года директор гимназии, руководившая ей последние 45 лет, ушла из жизни.

Элеонора Падей была награждена многими наградами. В том числе, в декабре 2020 года ей был вручен золотой знак "За заслуги перед городом Пермь".



"Попечительский совет выражает глубокие соболезнования родным и близким Элеоноры Николаевны. О дате прощания будет сообщено позже", - сказано в сообщении совета.

В соцсетях пермяки с прискорбием восприняли это известие. "В смерти Элеоноры Падей прошу винить Люду Г. и Диму С. (имеются в виду, по всей видимости, замглавы Перми Людмила Гаджиева и экс-глава Дмитрий Самойлов). Добили все-таки эти городские чинуши стойкую и жизнелюбивую Элеонору Николаевну! Месяца не дожила она до юбилея гимназии и 45-летия директорства", - пишет один из жителей Перми.

Напомним, что в последние месяцы работу директора омрачил конфликт с городскими властями. Элеонора Падей планировала доработать до 120-летия гимназии и покинуть пост директора в 2021 году, однако в октябре 2020 года чиновники уведомили ее о предстоящем уходе с должности. За отмену увольнения выступили педагоги и родители учащихся, а сама Элеонора Падей в судебном порядке потребовала восстановить ее в должности. Восстановление состоялось в ноябре.