Жителям Забайкалья заявили, что лечить их нерентабельно
Но в ответ, по данным Readovka, чиновница лишь сравнила медицину с супермаркетом, которого в селе, к слову, тоже нет. Мол, нерентабельно у вас работать. По сообщению издания, до кучи жителей обвинили в том, что больница им нужна якобы для того, чтобы на халяву поесть и бесплатно переночевать.
Напомним, в октябре 2020 года вызвало скандал высказывание замглавы департамента труда и соцзащиты столицы Ольги Грачевой, которая заявила, что пенсионеры вполне могут прожить на 13 тысяч рублей в месяц.