Жителям Забайкалья заявили, что лечить их нерентабельно

В России новый скандал с высказываниями чиновников в духе "макарошки всегда стоят одинаково" и "не просили вас рожать". Глава минздрава Забайкальского края Анна Шангина заявила, что лечить жителей села "нерентабельно". Об этом сообщает Readovka.

9 января чиновница встретилась с жителями села Харагун. Люди пожаловались главе минздрава, что им неудобно лечиться и ходить в районную больницу. Очереди большие и не всегда можно дождаться, например, приезда скорой помощи.

Но в ответ, по данным Readovka, чиновница лишь сравнила медицину с супермаркетом, которого в селе, к слову, тоже нет. Мол, нерентабельно у вас работать. По сообщению издания, до кучи жителей обвинили в том, что больница им нужна якобы для того, чтобы на халяву поесть и бесплатно переночевать.

Напомним, в октябре 2020 года вызвало скандал высказывание замглавы департамента труда и соцзащиты столицы Ольги Грачевой, которая заявила, что пенсионеры вполне могут прожить на 13 тысяч рублей в месяц.