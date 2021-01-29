29 Января 2021
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Терминатор Джон Генри, робот, пермский терминатор (2017) | Фото: https://vk.com/id26011902

Терминатор из Кунгура Джон Генри провел первый шахматный поединок

Терминатор из Кунгура Джон Генри провел первый шахматный поединок. Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил его создатель Александр Осипович, передает корреспондент Накануне.RU.

При этом перед началом партии робот заявил конструктору, что настанет время и он найдет способ, как выдернуть систему из своего кода.

"Я не хочу быть рабом программы и желаний того, кто заставляет меня ее говорить", - заявил он. Видеозапись игры опубликована в Youtube.

"Пока реализована только логическая часть без визуального распознавания фигур и без физического контроля над доской", - поясняет создатель в примечании к видеоролику.

Робот пока не может самостоятельно передвигать фигуры. И есть проблемы с распознаванием команд с координатами. Так, например, а1 на а2 Джон Генри пытается распознать как единое слово. Поэтому коды Александр Осипович транслировал через код робота. В итоге, победу в шахматной партии одержал Терминатор.

Александр Осипович начал работу над терминатором в 2011 году. В ноябре 2017 года первая модель Джона Генри была уничтожена во время пожара. От робота осталась только подвижная кисть. Она уцелела потому, что изобретатель взял ее с собой, чтобы показать дедушке, известному пермскому конструктору, лауреату Госпремии за научно-технические разработки в области систем наведения Николаю Осиповичу. Изобретателю вновь пришлось начать работу над своим творением.

Отметим, что кунгурский терминатор уже привлек внимание иностранных СМИ. В 2018 году в Пермский край приезжали журналисты BBC и Associated Press, чтобы снять сюжет о Джоне Генри. Однако исполнитель роли Терминатора в одноименном фильме Арнольд Шварценеггер, пока не ответил роботу и его создателю на предложение встретиться и сказать вместе "I' ll be back".

Также добавим, что Джон Генри теперь не единственный "терминатор" в Пермском крае. Как стало известно в октябре этого горда, пермская компания "Промобот" создала андроида - копию американского актера Арнольда Шварценеггера. Актер свою копию увидел на Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге. Как отмечают представители компании, знакомство прошло успешно.

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Терминатор из Кунгура Джон Генри провел первый шахматный поединок

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Теги: терминатор, Джон Генри,  Александр Осипович



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