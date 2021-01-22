23 Января 2021
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Политика В России Москва
Путин и Шойгу на учениях Кавказ-2020. (2020) | Фото: kremlin.ru

Путин внес закон, разрешающий государственным руководителям работать без ограничения по возрасту

Владимир Путин в пятницу, 22 января, внес в Госдуму поправку в закон "О государственной гражданской службе РФ".

В пояснительной записке говорится, что поправка направлена на повышение эффективности госслужбы.

Сейчас предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе установлен на отметке 65 лет, для руководителя высшей группы должностей срок службы может быть продлен до 70 лет.

"Вместе с тем в отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста. В связи с изложенным законопроектом предусматривается, что в исключительных случаях при продлении срока государственной гражданской службы на государственных гражданских служащих, замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом России, названное возрастное ограничение (70 лет – прим. ред.) не распространяется", - отмечается в пояснительной записке.

Владимиру Путину 68 лет. Согласно принятой в 2020 году поправке в Конституцию, он сможет баллотироваться в президенты и в ближайшие выборы. Законодательство не предусматривает нижней границы возраста для главы государства, но сейчас ограничены чиновники из команды президента, включая премьер-министра и других членов правительства.

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Путин внес закон, разрешающий государственным руководителям работать без ограничения по возрасту

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Теги: чиновники, владимир путин, снятие ограничений, возраст



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