Жители Башкирии возмутились тарифами за тепло, и вышли на улицы

Жителей Башкирии возмутили выросшие тарифы за отопление.

Десятки жителей Уфы 18 января устроили сход в Доме правительства, требуя объяснений за возросшие платежи за тепло. В январе граждане получили платёжки за декабрь. Сумма оказалась выше на 40%, чем платёж за предыдущий месяц.

По словам властей, в декабре было холоднее, чем в ноябре. Тем временем, представитель комиссии по вопросам ЖКХ Общественной палаты региона Алия Ахмадуллина переложила ответственность на управляющие компании, которые не предоставляют данные приборов учёта в ресурсоснабжающие организации.

После этого народ выдвинулся говорить напрямую с главой региона, однако Радий Хабиров так и не появился. Жители Уфы дали властям две недели на решение проблемы с ростом тарифов, сообщает "Царьград".

Напомним, с начала 2021 года россиянам, у которых имеется задолженность по оплате жилищно-коммунальным услуг, могут быть начислены пени за несвоевременную оплату "коммуналки" за весь 2020 год, несмотря мораторий.