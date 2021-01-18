18 Января 2021
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Общество Челябинская область
&quot;Скорая помощь&quot;, станция, Сатка (2020) | Фото: Накануне.RU

"Мы вымираем". Жительница уральского города пожаловалась на нехватку бригад "скорой"

Жительница Сима записала видеообращение к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, в котором пожаловалась на нехватку бригад скорой помощи в городе, передает корреспондент Накануне.RU.

"У нас нет врачей, нет лекарств, нет детской медицины. Но самое главное, что больницу Сима объединили с пятью больницами Ашинского района. Значит, все жители должны ездить на прием к врачу в Ашу за 50 километров. Скорая помощь тоже курсирует по всему району. Когда скорая уезжает из города, мы, жители, остаемся без помощи. Люди умирают. Так произошло и с моей мамой", - заявила она.

По словам женщине, ее маме стало плохо 8 ноября прошлого года. Вместе с сыном они попытались вызвать скорую помощь, но ее не было в городе.

"Сын поехал в скорую. Через пять минут вернулся и сказал, что скорой не будет: ее нет в городе Сим, она уехала в Ашу… Скорая ехала час... Она приехала, констатировала смерть. В этот день в городе Симе умерло два человека. Моя мама и еще один мужчина", - сообщила она.

Жительница Сима рассказала, что в городе шесть машин скорой помощи, но работают только две бригады. Остальные машины стоят в гараже. В день, когда умерла ее мать, работала только одна бригада и та уехала в Ашу.

"Алексей Леонидович, обратите внимание на ситуацию в городе Сим… С объединением больниц проблемы нашего города не решаются, только становятся все хуже и хуже. Мы просто вымираем", - подчеркнула она.

Получить комментарий пресс-службы министерства здравоохранения Челябинской области к моменту выхода материала не удалось.

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"Мы вымираем". Жительница уральского города пожаловалась на нехватку бригад "скорой"

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Теги: скорая помощь, медицина, больница,



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