"Мы вымираем". Жительница уральского города пожаловалась на нехватку бригад "скорой"

Жительница Сима записала видеообращение к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, в котором пожаловалась на нехватку бригад скорой помощи в городе, передает корреспондент Накануне.RU.

"У нас нет врачей, нет лекарств, нет детской медицины. Но самое главное, что больницу Сима объединили с пятью больницами Ашинского района. Значит, все жители должны ездить на прием к врачу в Ашу за 50 километров. Скорая помощь тоже курсирует по всему району. Когда скорая уезжает из города, мы, жители, остаемся без помощи. Люди умирают. Так произошло и с моей мамой", - заявила она.

По словам женщине, ее маме стало плохо 8 ноября прошлого года. Вместе с сыном они попытались вызвать скорую помощь, но ее не было в городе.

"Сын поехал в скорую. Через пять минут вернулся и сказал, что скорой не будет: ее нет в городе Сим, она уехала в Ашу… Скорая ехала час... Она приехала, констатировала смерть. В этот день в городе Симе умерло два человека. Моя мама и еще один мужчина", - сообщила она.

Жительница Сима рассказала, что в городе шесть машин скорой помощи, но работают только две бригады. Остальные машины стоят в гараже. В день, когда умерла ее мать, работала только одна бригада и та уехала в Ашу.

"Алексей Леонидович, обратите внимание на ситуацию в городе Сим… С объединением больниц проблемы нашего города не решаются, только становятся все хуже и хуже. Мы просто вымираем", - подчеркнула она.

Получить комментарий пресс-службы министерства здравоохранения Челябинской области к моменту выхода материала не удалось.