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Общество За рубежом
(2004) |

В Великобритании ввели ошейники для людей, издающие сигнал об уменьшении дистанции

В британской компании ВВС сотрудников обязали носить специальные устройства, которые издают звуковой сигнал, если они подходят слишком близко к другому человеку - на расстояние менее двух метров. Об этом сообщает The Daily Mail.

Устройство вешается на шею, как амулет, и по своему назначению является ошейником для особи.

Военный эксперт Алексей Леонков считает, что вскоре под предлогом "борьбы с коронавирусом" такие ошейники заставят одеть всех поддагных британской королевы. Пока они только пищат, но что мешает запрограммировать их так, чтобы они сразу били током? Или автоматически отчисляли с банковского счета какую-то сумму за нарушение антиковидных мер?

При этом, помимо унижения, человек постоянно находится в облаке микроволновой радиации, что резко увеличивает вероятность онкологических заболеваний в будущем, отмечает эксперт.

"Что следующее? Поводок? Хлыст? Даже Оруэллу такое в голову не приходило", - написал Леонков.

РИА "Катюша" пишет, что работник превращается в полностью подконтрольное существо, которое не имеет права даже на разговор с себе подобным. А неизбежное подключение к этому искусственного интеллекта позволит сразу отслеживать неблагонадежных.

"Остается только внедрить "продвинутые" цепи и объяснить человечеству, почему сидеть на цепи в ошейнике со свистком, не отрываясь от рабочего места и принося дополнительную прибыль корпорациям, - это очень полезная мера по борьбе с пандемией", - отмечает издание.

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В Великобритании ввели ошейники для людей, издающие сигнал об уменьшении дистанции

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Теги: Великобритания, коронавирус



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