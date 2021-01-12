12 Января 2021
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Происшествия Свердловская область
пожар на улице Рассветная (2021) | Фото: 66.mchs.gov.ru

Названа предварительная причина пожара с гибелью восьми человек в Екатеринбурге

Стала известна предварительная причина пожара в девятиэтажном жилом доме на улице Рассветная в Екатеринбурге, где погибли восемь человек.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все произошло в ночь на 12 января: установлено, что очаг пожара был расположен в квартире на втором этаже, рядом с диваном.

"Предварительно, в данной квартире использовались горелки, также обнаружено много окурков от табачных изделий. Погибшие были обнаружены в квартирах на втором, пятом и девятом этажах", - уточнили в надзорном ведомстве.

Решается вопрос экстренного расселения жильцов пострадавшего дома, организовано размещение эвакуированных людей в здании соседней гимназии. В настоящее время причины пожара устанавливаются.

пожар на улице Рассветная(2021)|Фото: 66.mchs.gov.ru

"Рассматриваются все возможные версии. Предполагаемая причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Точная причина будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", - заключили в прокуратуре.

Как рассказал руководитель пресс-службы областного Главка полиции Валерий Горелых, первое тревожное сообщение поступило в дежурную часть ОП №2 УМВД по Екатеринбургу из пожарной части №1 Кировского района в 3 часа 40 минут. Сообщалось, что горит квартира на втором этаже девятиэтажного двухподъездного дома, и что имеются пятеро пострадавших и трое погибших.

пожар на улице Рассветная(2021)|Фото: 66.mchs.gov.ru

"Второе сообщение поступило в 5.10 от бригады "скорой помощи" №61 о том, что в 9-ю детскую горбольницу доставляют 17-летнего подростка по имени Артем с отравлением угарным газом, ожогами первой и второй степени коленной области и обеих стоп. В 5.25 бригада "скорой помощи" передала информацию о том, что при доставлении в больницу скончалась девочка, примерный возраст которой шесть лет. Представители МВД ее точные данные установили оперативно: погибшим ребенком оказалась Вера 2013 года рождения. К сожалению, погибла и ее мама по имени Наталья, 1982 года рождения. На данный момент сыщики уголовного розыска установили личность еще одной погибшей женщины по имени Лора 1976 года рождения.

На месте ЧП работает усиленная следственно-оперативная группа территориального ОВД под руководством полковника полиции Александра Горина (начальника ОП-2). Личности других погибших и пострадавших оперуполномоченными и участковыми сейчас устанавливаются. Отрабатываются различные версии случившегося, в том числе, неосторожное обращение с огнем, замыкание электропроводки, неисправность электрооборудования и другие", - отметил полковник Горелых.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Уже проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели. Тела погибших направлены на судебную медицинскую экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства Следственного комитета РФ по Свердловской области.

пожар на улице Рассветная(2021)|Фото: 66.mchs.gov.ru

По некоторым данным, одна из погибших умоляла в соцсетях о помощи. Женщина писала, что произошел пожар, из-за задымления она отрезана в квартире с ребенком. Жительница дома просила вызвать огнеборцев, называя адрес, где случилось возгорание.

(2021)|Фото: скрин

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Названа предварительная причина пожара с гибелью восьми человек в Екатеринбурге

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Теги: пожар, погибшие, Екатеринбург



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