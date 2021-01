Российский лыжник Александр Большунов второй год подряд выиграл "Тур де Ски"

Последним этапом в итальянской Валь-ди-Фьемме был сегодняшний масс-старт свободным стилем в гору. Победу в заключительной гонке одержал ещё один представитель России Денис Спицов, который опередил чемпиона "Тура" на 13 секунд.

Француз Морис Манифика в общем зачёте стал вторым, а Спицов в итоге завоевал третье место.

Boarding completed, you captain today is Alexander Bolshunov 🚀

What a fantastic chase and fight for the top spots between the Russian and French team 🎉#fiscrosscountry #tourdeski2021 #tourdeski 📷NordicFocus pic.twitter.com/id9ypwe4Pn