09 Сентября 2020
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Поликлиника РЖД медицина (2020) | Фото: пресс-служба ОАО &quot;РЖД&quot;, Свердловская железная дорога

На Урале стартовала вакцинация железнодорожников против сезонного гриппа

В СвЖД объявили о вакцинации сотрудников железной дороги и населения от сезонного гриппа. Привиться могут все желающие, имеющие полис ОМС и проживающие в Екатеринбурге, Перми, Тюмени, Сургуте и Нижнем Тагиле. Вакцинация проходит в учреждениях сети "РЖД-Медицина".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СвЖД, в 2020 г. планируется привить свыше 65 тыс. человек, что на 22 больше, чем в прошлом году. Первые в очереди работники вокзалов и поездных бригад, билетные кассиры, диспетчеры, машинисты и их помощники, монтеры путей, осмотрщики вагонов, энергетики и связисты. Компоненты отечественных вакцин подобраны с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и прогнозов ВОЗ по типам вирусов, которые будут доминировать в этом сезоне.

Напомним, что количество заболевших сотрудников РЖД среди привитых значительно меньше чем рабочих, которые воздержались от вакцинации. Об этом свидетельствуют показатели за эпидемический сезон 2019-2020. В этом же году в планах СвЖД охватить 60% работников и 75% сотрудников в группе риска.

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На Урале стартовала вакцинация железнодорожников против сезонного гриппа

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Теги: СвЖД, РЖД, вакцинация



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