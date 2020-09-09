На Урале стартовала вакцинация железнодорожников против сезонного гриппа

В СвЖД объявили о вакцинации сотрудников железной дороги и населения от сезонного гриппа. Привиться могут все желающие, имеющие полис ОМС и проживающие в Екатеринбурге, Перми, Тюмени, Сургуте и Нижнем Тагиле. Вакцинация проходит в учреждениях сети "РЖД-Медицина".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СвЖД, в 2020 г. планируется привить свыше 65 тыс. человек, что на 22 больше, чем в прошлом году. Первые в очереди работники вокзалов и поездных бригад, билетные кассиры, диспетчеры, машинисты и их помощники, монтеры путей, осмотрщики вагонов, энергетики и связисты. Компоненты отечественных вакцин подобраны с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и прогнозов ВОЗ по типам вирусов, которые будут доминировать в этом сезоне.

Напомним, что количество заболевших сотрудников РЖД среди привитых значительно меньше чем рабочих, которые воздержались от вакцинации. Об этом свидетельствуют показатели за эпидемический сезон 2019-2020. В этом же году в планах СвЖД охватить 60% работников и 75% сотрудников в группе риска.