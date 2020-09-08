В Ревде на промышленном предприятии погиб 57-летний рабочий

Следственный отдел по Ревде СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту смерти 57-летнего работника одного из промышленных предприятий города. Инцидент произошел утром 7 сентября. В деле значится ч.2 ст.143 УК РФ - нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР, мужчина являлся слесарем-ремонтником цеха по ремонту металлургического оборудования. Выполняя работу по замене металлических тросов на электромостовом кране, он получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия.

СКР проводит комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств, сбора и закрепления доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается.