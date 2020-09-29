29 Сентября 2020
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Скорая помощь (2019) | Фото: Накануне.RU

ДТП в Ирбите: один погиб, четверо ранены

В Ирбите в автоаварии один человек погиб и четверо пострадали, в том числе годовалый ребенок.

Как сообщили Накануне.RU в ОГИБДД МО МВД России "Ирбитский", ДТП случилось утром 28 сентября на 94 км автодороги Камышлов - Ирбит - Туринск - Тавда. Там 71-летний  водитель ВАЗ-21102 на нерегулируемом перекрёстке не уступил дорогу ВАЗ-21120, в котором находилась семья: 33-летний мужчина, его 31-летняя жена, годовалая дочь и за рулем 23-летняя племянница.

В результате аварии водитель ВАЗ-21102 погиб в свой 71-й день рождения на месте происшествия. Водитель и пассажиры ВАЗ-21120 были госпитализированы.

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ДТП в Ирбите: один погиб, четверо ранены

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Теги: Ирбит, ДТП, авария



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