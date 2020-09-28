В Тюменской области прокуратура добилась поставок качественной питьевой воды в шесть населённых пунктов

Налажено снабжение нормальной питьевой водой шести населённых пунктов, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области.

Лабораторные исследования воды из скважин в деревне Борисовка, посёлках Новокировский и Октябрьский, сёлах Боровое, Бутусово, Ершово Ишимского района показали, что жидкость по своим свойствам и составу стабильно не соответствует требованиям СанПиН в точках водоразбора. Ишимский межрайонный прокурор через суд потребовал от администрации района и МУП "Коммунальщик" обеспечить жителей качественной водой.

Иск удовлетворён. Пока вердикт не вступил в силу и может быть обжалован.