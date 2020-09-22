Одна из старейших турфирм Челябинска закрылась из-за коронавирусной стагнации

Одна из старейших турфирм Челябинска "ДАН Урал" ушла с рынка из-за коронавирусной стагнации. В заявлении главы компании Даниила Бердичевского, опубликованном на сайте, говорится, что туристы для аннулирования путевок должны обращаться напрямую к туроператору.

"С 21 сентября 2020 г. прекращают свою работу все подразделения и отделы нашей компании, в связи с чем, для получения документов на турпродукт/туруслуги и/или авиаперелёт, вам необходимо обратиться непосредственно к туроператору сформировавшему для ваших туристов соответствующий турпродукт (тур)", - говорится в сообщении Бердичевского.

Часть туров все же состоится, уточнить актуальность путевки туристам также предлагается самостоятельно у туроператора.

В Ассоциации туроператоров России считают, что предложенная руководством "ДАН Урал" схема вызывает сомнения."Опыт показал, что далеко не все туроператоры готовы этот план поддержать. Их основной довод – заказчиком продукта является турист, и, если от его имени агент принимает сомнительные решения, которые явно будут не в интересах туриста, туроператор должен проверить, кому эти решения принадлежат и согласен ли с ними турист", - говорится в сообщении Ассоциации. По данным АТОР, схожую схему применяла компания "Санвей".

В пресс-службе АТОР пояснили, что туроператоры не спешат выполнять просьбы агента по аннуляции тура, так как есть существенные сомнения, что агент действительно действует в интересах и по поручению туриста. "Туроператоры связывались с туристами и выясняли их решение по своей поездке. Полностью оплаченные туры туристы, естественно, аннулировать не собирались, по частично оплаченным заказам туристы принимали решение о доплате или о возврате предоплаты, но не через агента, а на собственные счета", - говорит руководитель правовой службы АТОР Надежда Ефремова.

По ее мнению, можно предположить, что в случае с "ДАН Урал" будет аналогичная ситуация. Туроператоры действуют в интересах потребителей, поэтому нестандартные или нелогичные просьбы турагента будут перепроверяться у туристов.

По данным ЕГРЮЛ, которые приводит АТОР, единственным владельцем ООО "ДАН УРАЛ" является гендиректор компании - Даниил Бердичевский. Уставной капитал компании составляет 1 млн рублей. Бердичевский также является владельцем еще четырех компаний: ООО ТК "БФ", ООО "Мэри тур", ООО ТК "СД" и ООО "Центр горячих туров". Все они находятся в Челябинской области (ООО ТК "БФ" - в Магнитогорске, остальные – в Челябинске). Он же является председателем туристического потребительского кооператива "ДД".