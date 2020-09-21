22 Сентября 2020
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Происшествия Курганская область Тюменская область
Авария, четверо погибших, объезжали кабана, Исетский район, Тюменская область (2020) | Фото: УГИБДД по Тюменской области

На трассе Тюмень - Курган в результате обгона кабана погибли четыре человека

На трассе Тюмень – Курган погибла семья, сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Тюменской области.

Человека погибли в девятом часу вечера на 141-м км трассы Курган – Тюмень в Исетском районе Тюменской области, ещё один получил травмы. Как сообщил с места ДТП заместитель начальника УГИБДД по Тюменской области Олег Толстиков, столкнулись "Мицубиси" и "Лада".

По предварительным данным, один из водителей выехал на "встречку", пытаясь избежать наезда на дикого кабана. От удара "Ладу" выбросило в кювет, кабана разорвало.

Погибли 22-летний водитель "Лады" и трое пассажиров из Тюмени – 45-летняя мать, её четырёхлетняя дочка и мужчина 43-х лет. Женщина с ребёнком и мужчина ехали попутчиками (они объединились с водителем через сервис "BlaBlaCar") из Тюмени в Курган, где должны были ночью отправиться на поезде в один из южных регионов. Все погибшие – жители Тюмени и поселка Яр под Тюменью.

Водитель "Мицубиси", которому 20 сентября исполнилось 27 лет, житель Кургана, с различными травмами доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются сотрудники ГИБДД. Движение по федеральной автодороге не ограничено.

Авария, четверо погибших, объезжали кабана, Исетский район, Тюменская область(2020)|Фото: УГИБДД по Тюменской области

Авария, четверо погибших, объезжали кабана, Исетский район, Тюменская область(2020)|Фото: УГИБДД по Тюменской области

Авария, четверо погибших, объезжали кабана, Исетский район, Тюменская область(2020)|Фото: УГИБДД по Тюменской области

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На трассе Тюмень - Курган в результате обгона кабана погибли четыре человека

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Теги: Тюмень - Курган, кабан, обгон, встречка, четверо погибших



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