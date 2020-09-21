УФАС заинтересовалось ремонтом набережной реки Миасс до заключения договора

Ремонт набережной реки Миасс в Челябинске в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС может вылиться в дело против комитета дорожного хозяйства города, ООО "Уралдорстрой" и ООО "Челябинсксвязьинвест". УФАС проверяет проведение работ до заключения аукциона, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Извещение о проведении электронного аукциона было размещено 16 августа 2019 года, контракт заключен с ООО "Уралдорстрой" (ранее – ООО ТПК "ЯКК") 12 сентября 2019 года, однако информация о выполнении работ начала появляться в СМИ и соцсетях еще с 14 августа. А в публикациях от 13 сентября уже было видно, что выполнены работы по укладке гранитной плитки.

УФАС собирает свидетельства нарушений и просит граждан присылать фотографии по адресу электронной почты to74-yanibaeva@fas.gov.ru.

Напомним, что первоначально о проведении форумов стран ШОС и БРИКС в 2020 году в Челябинске Владимир Путин объявил на встрече с журналистами в марте 2018 года. Однако спустя год, в августе 2019 года, мероприятия решено было разделить между Челябинском и Санкт-Петербургом, куда должны были приехать президенты входящих в организацию стран. Челябинску достались мероприятия научного и спортивного характера, но даже их из-за пандемии коронавируса и частично из-за неготовности многих объектов инфраструктуры столица Южного Урала принять не смогла.