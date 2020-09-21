И это единственный БРИКС: в Челябинске стартует онлайн форум молодых ученых

21 сентября на площадке Южно-Уральского государственного университета стартует онлайн форум молодых ученых из стран БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза.

"Форум является одним из ключевых мероприятий российского председательства в БРИКС в 2020 году. Минобрнауки России - ответственное ведомство Российской Федерации, осуществляющее государственное сотрудничество со странами БРИКС в области науки, технологий, инноваций и образования", - уточнили в ЮУрГУ.

Тема форума нынешнего года звучит как "Партнерство молодых ученых и инноваторов стран БРИКС в интересах научного прогресса и инновационного роста".

Программа состоит из трёх параллельных сессий по тематическим направлениям: экология, материаловедение и искусственный интеллект. Кроме того, состоится ежегодный конкурс "Молодые инноваторы стран БРИКС".

Напомним, что первоначально о проведении форумов стран ШОС и БРИКС в 2020 году в Челябинске Владимир Путин объявил на встрече с журналистами в марте 2018 года. Однако спустя год, в августе 2019 года, мероприятия решено было разделить между Челябинском и Санкт-Петербургом, куда должны были приехать президенты входящих в организацию стран. Челябинску достались мероприятия научного и спортивного характера, но даже их из-за пандемии коронавируса и частично из-за неготовности многих объектов инфраструктуры столица Южного Урале принять не смогла.