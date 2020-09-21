Бывшему главе Ивделя вручен мандат депутата свердловского заксобрания

Председатель избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов вручил мандат депутата Законодательного собрания региона Петру Соколюку.

Напомним, "единоросс" Соколюк был избран депутатом по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу №16 в Единый день голосования 13 сентября. За теперь уже бывшего главу Ивделя проголосовали 12 тыс. 608 жителей округа, или 51,89% от внесенных в список избирателей.

Как сообщили Накануне.RU в региональном избиркоме, в конце минувшей недели Петр Соколюк получил мандат. Тогда же дума Ивдельского городского округа приняла решение о сложении его полномочий главы.

Напомним, довыборы в Законодательное собрание Свердловской области проводились в связи со смертью депутата Анатолия Сухова, скончавшегося в прошлом году.