21 Сентября 2020
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доллары,деньги, пачка, черный нал (2020) | Фото: piter-trening.ru

Иностранные банки обслуживали попавших по санкции США российских бизнесменов

Крупнейшие банки мира обслуживали бизнесменов и политиков, попавших под санкции США, среди них - украинцы и русские.

Международного консорциума журналистских расследований выяснил, что американское правительство несколько раз штрафовало их на крупные суммы за отмывание денег. Расследование строится на засекреченных документах Вашингтона. Так, JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon бросили вызов мерам по борьбе "незаконными транзакциями". Огромные суммы денег переводятся от лиц из стоп-листов и криминальных структур.

Согласно расследованию, банки используют все доступные способы, чтобы скрыть сомнительные транзакции, сообщает телеканал "360".

Тем временем, генпрокуратур США Уильям Барр считает, что экс-спецпрокурор Роберт Мюллер "криминализировал" политику в своем «расследовании» в отношении российского бизнесмена Евгения Пригожина.

Барр жестко раскритиковал Мюллера за его расследование о так называемом "российском вмешательстве" в президентские выборы. 

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Иностранные банки обслуживали попавших по санкции США российских бизнесменов

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Теги: банки, США, бизнесмены



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