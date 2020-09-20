Барр назвал дело против Пригожина вмешательством прокуроров США в политику

Генпрокуратур США Уильям Барр считает, что экс-спецпрокурор Роберт Мюллер «криминализировал» политику в своем «расследовании» в отношении российского бизнесмена Евгения Пригожина.

Барр жестко раскритиковал Мюллера за его расследование о так называемом «российском вмешательстве» в президентские выборы. Как сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на популярный правовой блог Empty Wheel, генпрокурор, выступая в юридическом институте Hillsdale, заявил, что не поддерживает любые попытки подвергнуть правовому преследованию «политическое» действие и критически оценивает «расследование» Мюллера, больше похожее на акт «криминализации» политики. Генпрокурор также заявил, что не позволит такому случиться, пока он находится на своем посту.

Барр напрямую не упоминал обвинения против петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, но явно усомнился в деятельности коллег, которые занимались криминальным преследованием за политические высказывания. По мнению Барра, прокуратура США слишком часто вмешивалась в политические процессы, выдвигая теории со слабой юридической базой.

Как считают авторы материала Empty Wheel, генпрокурор имеет в виду проигранное дело «О вмешательстве в выборы США», которое Мюллер инициировал против Пригожина. И все это вместо того, чтобы искоренять истинные преступления, как выразился Уильям Барр. Он также добавил, что в этом деле есть люди, которым «расследование» Мюллера было выгодно.

«У администрации Обамы были люди в офисе Мюллера, пишущие свои записки в Верховном суде, так что, возможно, это что-то объясняет», – говорит Барр.

Минюст Соединенных Штатов в марте 2020 снял обвинения против компании «Конкорд» по делу о «вмешательстве» в американские выборы 2016 года. Евгений Пригожин планирует отсудить у США 50 миллиардов долларов за незаконное правовое преследование.

Роберт Мюллер несколько лет безуспешно пытался найти доказательства «российского вмешательства», но так и не предоставил никаких подтверждающих фактов связи американского президента Дональда Трампа с Россией. При этом больше всего от «расследования» экс-спецпрокурора пострадали налогоплательщики США, которые потеряли почти 30 миллионов долларов. После неудачной попытки найти «русский след» Мюллер подал в отставку.