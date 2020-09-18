18 Сентября 2020
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служба безопасности украины, сбу, офицеры, спецназ (2014) | Фото:

РФ требует у США объяснить репортаж об "украинских подразделениях в Крыму"

Посольство России в Вашингтоне просит предоставить объяснения по поводу репортажа NBC, в котором упоминается американская поддержка "украинским подразделениям" в Крыму.

Телеканал утверждает, что в ответ Россия якобы платит террористической группировке "Талибан" (запрещена в России) за убийства американских военных.

По мнению российских дипломатов, репортаж убеждает в том, что США осуществляют поддержку террористов в третьих странах.

В посольстве требуют прояснить, "помогал ли Вашингтон напрямую или косвенно СБУ в организации террористических атак против крымчан", если сведения из репортажа достоверны, пишет Regnum.

Напомним, серию статей о якобы сговоре России и талибов опубликовала ранее газета New York Times. В частности, ссылаясь на американских и афганских официальных лиц, издание утверждает, что главным посредником двух сторон был контрабандист наркотиков Рахмат Азизи.

Ранее издание обвинило Россию в выплатах боевикам, связанным с группировкой, за убийства американских военных в Афганистане.

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РФ требует у США объяснить репортаж об "украинских подразделениях в Крыму"

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Теги: посольство рф, крым, сша, украинские подразделения



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