РФ требует у США объяснить репортаж об "украинских подразделениях в Крыму"

Посольство России в Вашингтоне просит предоставить объяснения по поводу репортажа NBC, в котором упоминается американская поддержка "украинским подразделениям" в Крыму.

Телеканал утверждает, что в ответ Россия якобы платит террористической группировке "Талибан" (запрещена в России) за убийства американских военных.

По мнению российских дипломатов, репортаж убеждает в том, что США осуществляют поддержку террористов в третьих странах.

В посольстве требуют прояснить, "помогал ли Вашингтон напрямую или косвенно СБУ в организации террористических атак против крымчан", если сведения из репортажа достоверны, пишет Regnum.

Напомним, серию статей о якобы сговоре России и талибов опубликовала ранее газета New York Times. В частности, ссылаясь на американских и афганских официальных лиц, издание утверждает, что главным посредником двух сторон был контрабандист наркотиков Рахмат Азизи.

Ранее издание обвинило Россию в выплатах боевикам, связанным с группировкой, за убийства американских военных в Афганистане.