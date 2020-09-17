В аптеках РФ станут доступны препараты от COVID-19

В российских аптеках допущен к продаже один из двух первых препаратов против коронавирусной инфекции. Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу производителя - компании "Р-Фарм". Приобрести "Коронавир" для амбулаторного лечения можно будет только по рецепту.

Минздрав также разрешил использование двух препаратов от COVID-19 отечественного производства с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" для амбулаторного лечения. До этого препарат применялся только в стационарах.

"В соответствии с полученным регистрационным удостоверением "Коронавир" стал первым препаратом для терапии коронавирусной инфекции в России, продающимся в аптеках и доступным широкому кругу амбулаторных пациентов", - сообщили в компании.