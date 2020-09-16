16 Сентября 2020
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Политика В России За рубежом
евгений пригожин, предприниматель (2020) | Фото:ТАСС/Михаил Метцель

Немецкая сторона и «Шарите» препятствуют оплате Пригожиным лечения Навального

Стало известно, что деньги, которые Евгений Пригожин перечислил немецкой клинике «Шарите» на лечение Алексея Навального, вернулись обратно.

Запрос с просьбой подтвердить факт перевода средств на лечение Алексея Навального направило в компанию «Конкорд» немецкое интернет-издание t-online.de. В ответ в пресс-службе предприятия заявили, что денежные средства вернулись обратно на счет. Такое решение немецкой стороны в «Конкорде» связали с нежеланием раскрывать детали лечения российского оппозиционера и отчитываться за потраченные средства. Впрочем, в пресс-службе предположили, что возврат денежных средств может быть связан с санкциями, которые введены в отношении Евгения Пригожина.

навальный конкорд лп(2020)|Фото: пресс-служба компании "Конкорд"

«Вероятнее всего по одной из следующих причин: первая – Евгений Пригожин находится под санкциями. Вторая – в случае получения денег, клиника должна будет ему за них отчитаться. Подробности отравления и лечения Навального «Шарите» не хочет раскрывать перед Евгением Викторовичем. О состоянии здоровья Навального нам в настоящий момент ничего не известно», — говорится в сообщении пресс-службы «Конкорда».

В компании также отметили, что Евгений Пригожин является единственным человеком, который отправил деньги на лечение Алексея Навального.

конкорд, пргожин, навальный, лп(2020)|Фото: пресс-служба компании "Конкорд"

конкорд, пргожин, навальный, лп(2020)|Фото: пресс-служба компании "Конкорд"

Напомним, в начале месяца бизнесмен перевел на лечение оппозиционера 107 000 рублей. Деньги поступили на счет немецкой клиники «Шарите». После того, как немецкая сторона представила отчет о потраченных средствах, предприниматель перевел еще 1 000 000 рублей. По предварительным подсчетам, суммы должно было хватить для оказания Навальному всех необходимых медицинских услуг.

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Немецкая сторона и «Шарите» препятствуют оплате Пригожиным лечения Навального

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Теги: евгений пригожин, навальный, отравление, шарите, лечение навального



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