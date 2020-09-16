ФРГ предлагала США крупную сделку за отказ от санкций против "Северного потока 2"

Правительство ФРГ предлагало США вариант отмены санкций против трубопровода "Северный поток-2", сообщает издание Die Zeit.

По данным газеты, Берлин готов вложить до 1 млрд евро в строительство в Германии двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа. В ответ США должны перестать препятствовать завершению и эксплуатации "Северного потока-2".

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что позиция Берлина по "Северному потоку - 2" может зависеть от дальнейших шагов России по инциденту с Алексеем Навальным.

При этом еще 1 сентября Меркель заявляла, что "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на действующие и возможные новые санкции со стороны США. На следующий день в немецком правительстве заявили, что Навальный был отравлен.

В июле в США был одобрен проект оборонного бюджета США с санкциями против "Северного потока-2".