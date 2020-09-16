Новинки от Ростсельмаш в работе оценили ведущие хозяйства области

Ежегодно в разгар сезона сельскохозяйственных работ официальный дилер Ростсельмаш - компания Тюменьагромаш презентует актуальные модели техники Ростсельмаш и демонстрирует их в работе. В этом году демонстрационный показ прошел в сентябре на полях СПК имени Жукова Ирбитского района. Были представлены две машины: Зерноуборочный комбайн RSM 161 и кормоуборочный комбайн RSM F 2650. Председатель кооператива Андрей Шориков с радостью предоставил свои поля и технику автопарка для показа.

Зерноуборочный комбайн RSM 161 приобрели в хозяйство перед началом уборочной. Данная машина появилась в СПК имени Жукова у одних из первых в Свердловской области. Производительность комбайна порядка 40 тонн в час, она способна обработать за сезон до 2000 гектар. Двигатель мощный и экономичный CUMMINS 360 л. с. Поэтому агромашина в динамике с легкостью проходила метр за метром.

Кормоуборочный комбайн RSM F 2650 взят кооперативом на пробную эксплуатацию. Этой машиной хозяйство планирует убирать кукурузу. Такой кормоуборочный комбайн первый в Свердловской области, спроектирован с чистого листа, с учетом опыта, накопленного компанией Ростсельмаш за годы производства и эксплуатации предыдущих поколений кормоуборочных комбайнов. Эта мощная агромашина отличается прекрасной эргономикой и высоким интеллектом. Все рабочие функции максимально автоматизированы. Установка доизмельчителя или травяной шахты в канал полностью автоматизирована, выполняется по команде из кабины и занимает всего две секунды (!). Так же автоматически регулируется зазор между вальцами. Комбайн комплектуют емкостью в 30 л для биопрепаратов и баком 390 л для разбавленных консервантов.

« Уже несколько лет мы работаем двумя комбайнами RSM 1401. Один с 2013, а другой с 2015 года. Наглядно увидели возможности нового кормоуборочного комбайна. В нашем хозяйстве примерно 4000 гектар и эта машина для нас идеальный вариант. Комбайн полностью справляется с поставленной задачей. На выходе мы получаем качественный корм!» - отмечает в своем выступлении председатель кооператива Андрей Васильевич.

Демонстрационный показ посетили - представитель Министерства АПК и ПР Свердловской области – начальник отдела энергосбережения, технической политики и охраны труда Терских Евгений Михайлович, а так же руководители ведущих хозяйства Ирбитского, Алапаевского, Камышловского, Байкаловского районов.