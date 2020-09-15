В Ростехе прокомментировали плакат Трампа с российскими МиГ-29

Ростех высмеял предвыборную агитацию президента США Дональда Трампа, изображающую российский истребитель МиГ-29 и автомат АК-47. В госкорпорации заявили, что готовы подарить автору макета каталог российских военных самолетов.

"Очевидно, что это ошибка, причиной которой стала красота российского оружия. Вероятно, дизайнер был настолько впечатлен, что забыл проверить страну-производителя. Тем не менее, вкус у него определённо есть, надеемся, что его не накажут строго. В свою очередь, хотим подарить нашему заокеанскому коллеге книгу о российской истребительной авиации - это красивое и очень познавательное издание. Ждём адрес для отправки", - цитирует пресс-службу госкорпорации РИА Новости.