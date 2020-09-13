Врио главы Пермского края набирает 76,48% голосов после подсчёта трети бюллетеней

В Пермском крае на выборах главы региона подсчитана треть бюллетеней. Озвучен расклад сил, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Обработано 29,85% протоколов. Лидирует Дмитрий Махонин – 76,48%, на втором месте – Ксения Айтакова с результатом в 13,24%, далее – Олег Постников – 5,27%", - сказала глава ЦИК Элла Помфилова во время подведения предварительных итогов голсования.

Напомним, ранее озвучены первые данные по выборам главы Прикамья. Махонин тогда получил 87,4% голосов

Отметим, в 2017 г. претендовавший тогда на кресло края Максим Решетников одержал уверенную победу. За него проголосовало 686 тыс. избирателей или 82,05% от общего числа избирателей и уже по результатам первого тура он избран главой региона. Такое единодушие принято называть "чеченским результатом", поскольку обычно Чечня показывает самую высокую степень поддержки представителей партии власти. На втором месте - коммунист-юрист из Москвы Ирина Филатова. За неё проголосовало больше 62 тыс. избирателей - это 7,50% голосов. Третье место занял координатор регионального отделения ЛДПР Олег Постников. Он заручился поддержкой 31 тыс. человек, что составляет 3,75%. Кандидат от "Справедливой России" Владимир Аликин набрал 2,81%. 1,58% - у председателя совета реготделения "Патриотов России" Андрея Степанова.