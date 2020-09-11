11 Сентября 2020
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Эдуард Басурин, минобооны ДНР (2016) | Фото:

ДНР: Срыв инспекции под Горловкой - спланированная пиар-акция Киева

Срыв совместной инспекции под Горловкой, где ВСУ укрепили свои позиции в нарушение дополнительных мер по усилению бессрочного режима прекращения огня, согласованных в конце июля, - это заранее спланированная пиар-акция украинских властей, направленная на повышение рейтинга президента Владимира Зеленского среди неонацистов. Об этом заявил замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Напомним, в конце августа глава ДНР Денис Пушилин издал указ об уничтожении этих сооружений. Позже он дважды переносился для уточнения ситуации, а 9 сентября был отменен, когда Украина согласилась на инспекцию с участием представителей ДНР. Но через день передумала.

По словам Басурина, о хитрой игре Киева свидетельствуют такие факты. Согласие Украины было мгновенным. Одновременно с этим в Харькове были наняты группы неонацистов "Правого сектора" (запрещен в России) и "Свободы", которые провели митинг в непосредственной близости от передовой. При этом его транслировали в прямом эфире ведущие украинские телеканалы как "протесты общественности" против инспекции. А замкомандующего "операцией объединенных сил" Богдан Бондарь пообщался с "народом" и поддержал их.

Вчера, до объявления об отмене инспекции, неонацисты обвинили Зеленского в госизмене и предательстве.

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ДНР: Срыв инспекции под Горловкой - спланированная пиар-акция Киева

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Теги: Украина, ДНР, ВСУ



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