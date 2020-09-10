Сенат США собирается ввести санкции против РФ

Некоторые из членов Сената Конгресса США от Демократической партии добивается введения в отношении Российской Федерации очередных санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу одного из авторов законопроекта сенатора Роберта Менендеса.

В этот раз Россию снова обвиняют в готовности оплачивать убийства военнослужащих западной коалиции боевиками Афганистана. Для этого сенаторы разработали законопроект, который обяжет американскую администрацию ввести односторонние санкции в отношении РФ.

Напомним, серию статей о якобы сговоре России и группировки "Талибан" (запрещена в РФ) опубликовала ранее газета New York Times. В частности, ссылаясь на американских и афганских официальных лиц, издание утверждает, что главным посредником двух сторон был контрабандист наркотиков Рахмат Азизи.

Ранее издание обвинило Россию в выплатах боевикам, связанным с группировкой, за убийства американских военных в Афганистане.

При этом президент Дональд Трамп опроверг данные газеты, назвав ее материалы "заказухой". Он заявил, что высшее руководство США – он и вице-президент Майкл Пенс, а также глава аппарата Белого дома Марк Мидоус – не получали от разведки сообщений о нападениях на американские войска в Афганистане.