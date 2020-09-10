Ургант высмеял "захват заложников" в школе Ишима

Шоумен Иван Ургант пошутил на тему "захвата заложников" в ишимской школе №2, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Это та самая школа, которая сгорела во время инсценировки московского пожара 1812 г. Помните, там хотели инсценировать аварию на Чернобыльской АЭС, но химик с физиком подвели? Проблем-то нет. Надо не забывать: нельзя, чтобы детям с заболеваниями сердца преподавали учителя с заболеваниями мозга", - сказал он.

Напомним, что педагоги средней школы №2 в Ишиме провели для детей "учения по борьбе с терроризмом". Пятиклассников "захватили" в заложники, но о том, что это тренировка, их никто не предупредил. У одного из подростков стало плохо с сердцем. После обнародования информации, глава Тюменской области Александр Моор возмутился "захватом заложников" в ишимской школе и дал задание департаменту образования разобраться "с этой самодеятельностью".

Позже замглавы города по социальным вопросам Борис Долженко рассказал Накануне.RU, что концепцию урока, прошедшего в рамках "месячника безопасности", разработал учитель ОБЖ.