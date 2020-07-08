В командовании ВС США усомнились в сговоре России с талибами

Глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи заявил, что утверждения о якобы сговоре России с движением "Талибан" (организация запрещена в РФ) не имеют доказательств.

По его словам, дело не имело достаточной доказательной базы для того, чтобы инициировать его рассмотрение в судебном порядке, сообщает Regnum.

Маккензи также отметил, что в последние годы талибы постоянно совершали атаки на военных из США, поэтому изложенные в прессе доводы не изменили отношения Пентагона к ситуации.

Напомним, серию статей о якобы сговоре России и группировки "Талибан" (запрещена в РФ) опубликовала ранее газета New York Times. В частности, ссылаясь на американских и афганских официальных лиц, издание утверждает, что главным посредником двух сторон был контрабандист наркотиков Рахмат Азизи.

Ранее издание обвинило Россию в выплатах боевикам, связанным с группировкой, за убийства американских военных в Афганистане.

При этом президент Дональд Трамп опроверг данные газеты, назвав ее материалы "заказухой". Он заявил, что высшее руководство США – он и вице-президент Майкл Пенс, а также глава аппарата Белого дома Марк Мидоус – не получали от разведки сообщений о нападениях на американские войска в Афганистане.