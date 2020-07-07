Илья Варламов высмеял двор в Тюмени: "скульптуры эпохи Возрождения в гробу волчком вертятся"

Блогер-урбанист Илья Варламов в своем Twitter раскритиковал оформление Сказочного бульвара в ЖК "Ново-Патрушево", передает корреспондент Накануне.RU.

Бульвар, по мнению создателей, построен в средиземноморском стиле с псевдоренессансными скульптурами.

"Скульпторы Возрождения в гробу волчком вертятся", - высмеял оформление урбанист.

Большинство тюменцев критически отнеслись к высказыванию: "да кого волнует что пишет этот кудрявый псевдоурбанист", "ему ничего не нравится, даже если и похвалит, то кажется, будто опускает ниже плинтуса", "пусть не приезжает в Тюмень", "на бульваре каждый день не протолкнуться от детей и взрослых, все гуляют и варламовских страданий не испытывают", - пишут пользователи соцсетей.

Впрочем, среди интернет-пользователей нашлись и те, кто поддержал мнение блогера, отметив, что скульптуры не вписываются в существующую застройку, и что Варламов имеет "архитектурное и дизайнерское образование и высказывается всегда по делу".