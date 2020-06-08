Следователи озвучили причину обысков в мэрии Мегиона

Следователи прокомментировали обстоятельства уголовного дела против сотрудников мэрии Мегиона, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

По версии следствия, в 2019 г. на основе фальшивых документов о готовности жилых домов к заселению людьми администрация приняла решение о введении их в эксплуатацию. Часть квартир куплена мэрией.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемыми в превышении полномочий проходит сотрудник управления архитектуры и градостроительства мэрии, а в получении взятки и служебном подлоге – сотрудник Службы жилищного и строительного надзора округа. Сотрудники СК и РУ ФСБ по Тюменской области провели обыски в мэрии Мегиона и по месту жительства некоторых сотрудников. Кроме того, различные сотрудники администрации были вызваны на допросы. Расследование продолжается.