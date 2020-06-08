13 Сентября 2020
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Глава Мегиона Олег Дейнека (2019) | Фото: Накануне.RU

Обыски в мэрии Мегиона могут быть связаны с коррупционными схемами при строительстве жилья

Обыски в мэрии Мегиона, которые прошли в пятницу, состоялись из-за вопросов следователей к качеству расселения ветхого и аварийного жилья. По версии портала Neft, строительство жилья в городе вели две компании. В рамках федеральной и окружной программ лояльные чиновникам мэрии компании получили на возведение домов 870 млн руб.

Сотрудники СК и ФСБ наведались утром 5 июня в кабинеты мэра Олега Дейнеки, его первого заместителя Игоря Алчинова, а также в управление архитектуры и градостроительства, которое курирует Олег Чумак. Аналогичные мероприятия прошли и в квартире градоначальника, из-за чего он пропустил совещание в правительстве округа.

Глава города – в статусе свидетеля, у него изъяты мобильные телефоны, компьютер. Прошла выемка документов. Правоохранительные органы якобы заинтересовались историей строительства двух многоэтажных домов социального класса, которые сдали в марте и мае 2020 г. По неофициальным данным, новостройки были приняты у застройщика с существенными нарушениями норм, не исключена коррупционная составляющая. Вскоре могут быть озвучены фамилии подозреваемых, сообщает издание.

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Обыски в мэрии Мегиона могут быть связаны с коррупционными схемами при строительстве жилья

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Теги: Олег Дейнека, Игорь Алчинов, Олег Чумак



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