В Миассе у четырех работников автозавода "Урал" выявили коронавирус

В Миассе у четырех работников автозавода "Урал" подтвержден коронавирус, ещё у восьми человек установлен условно положительный результат, сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.

Как рассказал начальник службы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности автозавода "Урал" Алексей Трясцин, эпидемиологическая обстановка на предприятия аналогична обстановке в Миассе.

"Всего на больничном листе сегодня находятся 267 человек, из которых 74 сотрудника предприятия – люди старше 65 лет, согласно законодательству, они отстранены от работы. Следующая категория болеющих это люди с хроническими заболеваниями, а также люди имеющие симптомы ОРВИ или ОРЗ", - рассказал он.

Официально у четырех работников подтвержден коронавирус. На заводе более 500 человек проверили на заболевание, у восьми человек анализ – условно положительный. Сейчас эти работники находятся на самоизоляции и сегодня сдадут повторный анализ. 640 сотрудников сдали анализ на антитела.

В настоящий момент предприятие работает в штатном режиме, действуют меры противоэпидемической защиты.