В Перми члену банды грозит срок за участие в похищении бизнесмена

В Перми будут судить участника банды, который участвовал в похищении бизнесмена и требовании выкупа за него, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Пермского края.

По версии следствия, злоумышленник вместе с соучастниками в октябре 2014 г. напали на частный дом в Мотовилихинском районе Перми. Там они похитили имущество общей стоимостью в 3 млн руб.. В марте 2019 г. ради наживы они организовали похищение бизнесмена и стали вымогать у него имущество, в том числе дорогой автомобиль. Ущерб – 4,7 млн руб..

Уголовное дело в силу заключённого досудебного соглашения выделено в отдельное производство. Вскоре его направят в Мотовилихинский райсуд Перми.