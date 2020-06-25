Уникальную деревянную набережную в Вытегре дополнят пешеходным мостом

Проект уникальной деревянной набережной в Вытегре, созданный по дореволюционным эскизам и в соответствии с архитектурными традициями XIX века, будет дополнен пешеходным мостом. Об этом рассказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в ходе рабочего визита в Вытегорский район 24 июня.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, благодаря средствам федерального гранта по линии Минстроя в конце прошлого года в городе Вытегра на берегу одноименной реки была возведена новая набережная с входной группой, смотровой площадкой, пешеходной зоной и деревянной ротондой. При создании проекта архитекторы вдохновлялись образцами дореволюционных набережных в уездных городках Российской империи, поэтому большая часть конструкций выполнена в деревянном исполнении с большим количеством дизайнерских элементов. В их числе - парусно-гребное судно на шпиле ротонды, которое символизирует многовековые традиции вытегорских судостроителей и купцов и повторяет торговый галиот, изображенный на гербе города. Единственный объектом, выполненным в современном прочтении, стал светомузыкальный фонтан.

Дальнейшее развитие проекта ведется уже в рамках турстско-рекреационного кластера "Русские берега", из федерального бюджета выделено 185 млн. рублей. Большая часть этих средств – 110 млн. рублей – будет направлена на продолжение работ по дальнейшему благоустройству набережной. Еще 75 млн. рублей направлено на реализацию одной из самых амбициозных задач - строительство пешеходного перехода через реку Вытегру. Контракт уже заключен, подрядчик приступил к работам.

"Совсем недавно мы открыли на правом берегу реки крупный физкультурно-оздоровительный комплекс "Мариинский" с бассейном. Там расположен детский сад и поликлиника, а в перспективе мы планируем также возвести большую школу на 800 мест и еще один детский сад на 100 мест. Исторически переправа была ниже по течению, но сейчас активно развивается эта заречная часть, здесь живет треть населения города, поэтому мост жизненно необходим жителям", - рассказал глава района Александр Зимин.

Губернатор подчеркнул, что мост будет построен с использованием современных высокопрочных материалов, но облицован и отделан деревом, восстанавливая стиль мостов Мариинской водной системы XIX века и вписываясь в концепцию исторической набережной.

"Я уверен, что этот проект будет туристической жемчужиной Вологодской области, центром притяжения туристов со всей страны. Пешеходный мост будет сдан в 2021 году, параллельно будут реализовываться уже следующие этапы набережной: продолжение строительства до улицы Чехова, обустройство велодорожек, спусков к воде и детского городка, - отметил Олег Кувшинников. – Вытегра преображается буквально на глазах. Это современный город, комфортный для жизни, который не забывает о своей культуре и своих исторических традициях".

Еще один культурный объект, открытия которого с нетерпением ждут местные жители, - киноконцерный зал "Волго-Балт". В 2018 году было принято решение о его капитальном ремонте. Работы были запланированы на два года и были разделены на два этапа: реконструкция инженерных коммуникаций и крыши, а также внутренняя отделка и оснащение помещений.

Каким будет внешний облик здания, определили сами жители посредством голосования в социальных сетях. В итоге был выбран фасад в зелено-голубых тонах. Срок сдачи – сентябрь 2020 года. Кроме того, в рамках проекта "Местный дом культуры" учреждение получило 600 тысяч рублей, за счет которых было приобретен и смонтирован комплект современной звуковой аппаратуры.

"Я был здесь два года назад и тогда на Градостроительном совете вместе с жителями мы приняли решение о капитальном ремонте здания. Фактически речь шла о возведении объекта с нуля, поскольку за более чем полувековую историю здание ни разу не ремонтировалось. Сейчас готовность объекта составляет уже 95%. Заменено практически все: от кровли и инженерных коммуникаций до кресел и концертного оборудования. Сегодня перед нами современная площадка, на которой можно проводить концертные программы самого высокого уровня. "Волго-Балт" расположен в самом центре города, рядом с новой набережной, образуя единый культурный и туристский комплекс, который преобразил Вытегру", - резюмировал Олег Кувшинников.