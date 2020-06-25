Во Владивостоке проголосовать по поправкам можно в… багажнике машины

Во многих населенных пунктах сегодня участковые избирательные комиссии открыли участки на свежем воздухе – в основном они располагаются в шатрах на территории дворовых площадок. Но во Владивостоке случился дождь, а шатрами, видимо, обеспечили не все участки. Так что одна из УИКов расположилась прямо… в багажнике легкового автомобиля.

"Новацию" снял и опубликовал в Facebook представитель местного отделения "Партии Роста" Кирилл Батанов. Сначала он снимал работу "участка" издалека, а когда его начали обвинять в публикации фейка, он подошел к машине и удостоверился, что УИК настоящий. "Думали семечки что ли продают. Ан нет! Голосование по поправке! Как такое голосование контролировать вообще не понятно! И эти люди снимают меня с выборов за описки избирателей в подписных листах!" – комментирует Батанов.