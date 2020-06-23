Мэр Пыть-Яха оштрафован за отсутствие на сайте мэрии различных документов

Руководитель Пыть-Яха Александр Морозов оштрафован за неполное информирование горожан о работе администрации, сообщили Накануне.RU в окружной прокуратуре.

Мэр не обеспечил размещение на официальном сайте мэрии более 20 принятых в декабре 2019 г. документов. В их числе – муниципальные программы, бумаги о предоставлении различных субсидий. Это ограничило доступ населения к информации о нормотворческой деятельности администрации.

Против главы города было возбуждено административное дело, в итоге он оштрафован. Сумма не уточняется.