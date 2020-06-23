Нарушителю карантина в Нягани прогулка обошлась в 15 тысяч

В Нягани к административной ответственности привлекли местного жителя за нарушение карантина, сообщили Накануне.RU в региональном Роспотребнадзоре.

Мужчина контактировал с заболевшим коронавирусом, получил постановление о необходимости соблюдать двухнедельный карантин на дому, однако нарушил требования и покинул свою квартиру, не дожидаясь конца срока самоизоляции. Прогулка обошлась няганцу в 15 тыс. Он был привлечен к ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ и оштрафован.

Постановление не вступило в законную силу, у лица, привлеченного к ответственности имеется 10 дней для обжалования постановления.

Территориальным отделом Роспотребнадзора за март-июнь 2020 года за нарушения санитарно-эпидемиологических требований (отсутствие перчаток, масок и т.д.) возбуждено и рассмотрено 25 дел по ст. 6.3 КоАП РФ. За этот же период, за нарушение 14-дневного режима изоляции лицами, вернувшимися из-за рубежа, территориальным отделом возбуждено и рассмотрено шесть дел по ст. 6.3 КоАП РФ. По ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ возбуждено и направлено на рассмотрение в Няганский городской суд восемь дел, из которых одно рассмотрено, а остальные находятся в стадии рассмотрения.